23/08/2019

باكستان: خان يدعو لتحرُّك دولي يحمي كشمير من إبادة جماعية

دعا رئيس الوزراء الباكستاني المجتمع الدولي للتحرك لمنع ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية المرتقَبة" في ولاية جامو وكشمير، الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.

وقال خان في تغريدة نشرها على حسابه على موقع "تويتر" بمناسبة "اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد" إن "الملايين من الكشميريين يخضعون للاحتلال الهندي، ويتعرضون للمضايقات والعنف".

وأضاف خان إن "القوات الهندية منعت سكّان الإقليم من ممارسة طقوسهم الدينية، بما في ذلك طقوس عيد الأضحى".

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