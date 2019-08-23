لبنان

وزيرة الطاقة: لا عقارات تتغذّى بالكهرباء بطريقة غير شرعية

23/08/2019

وزيرة الطاقة: لا عقارات تتغذّى بالكهرباء بطريقة غير شرعية

أكدت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني تقديم كل التسهيلات للمواطنين على صعيد الاستفادة من التيار الكهربائي وأهمّها التخفيضات على الاشتركات، داعيةً إيّاهم للاستفادة ولتشريع اشتراكاتهم "لأنه من غير المسموح بعد اليوم أن تكون هناك عقارات تأخذ كهرباء بطريقة غير شرعية".

وفي كلمة لها في حفل إطلاق مركز خدمة المشتركين "call center" لمحافظتي الجنوب والنبطية على الخط الساخن 1597 من مبنى شركة كهرباء لبنان في مدينة صيدا، قالت بستاني إنه "تم تنفيذ أكتر من 200 محطة جديدة مبنية وهوائية"، آملة "تركيب العدادات الذكية للمحطات الخاصة M4 قبل آخر السنة".

ولفتت الى أنه "تم تنفيذ عدة مشاريع استثمارية وخطوط جديدة لمنطقة صيدا وتركيب 24 مخرجًا جديدًا من محطة صيدا الرئيسية، في خطوة ستخفف من الهدر الفني وتحسّن ساعات التغذية للمنطقة".

وتمنت على مؤسسة كهرباء لبنان تمديد مهلة التخفيضات التي ستنتهي هذا الأسبوع.

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