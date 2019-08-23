23/08/2019

واشنطن ألغت صفقة بيع صواريخ "باتريوت" لأنقرة

كشف موقع "المونيتور" أن الإدارة الأميركية ألغت صفقة بيع صواريخ باتريوت لتركيا بعدما استلمت الأخيرة نظام "S-400" من روسيا.

ونقل الموقع عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله إن بلاده أوضحت لتركيا مرارا أنه سيتم إلغاء الصفقة في حال تسلمت أنقرة نظام "S-400"، وأن "المهلة الزمنية" لصفقة الباتريوت انتهت.

كذلك أشار الموقع إلى أنه ليس واضحا ما إذا كانت واشنطن قامت بتعويض أنقرة عن أربعة طائرات "F-35" اشترتها الأخيرة، وذلك بعدما تم استبعاد تركيا من برنامج "F-35".



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