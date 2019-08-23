العالم

خطة أوروبية مناهضة لإجراءات ترامب التجارية

23/08/2019

خطة أوروبية مناهضة لإجراءات ترامب التجارية

كشفت مجلة "بوليتيكو" عن خطة أعدها مسؤولون أوروبيون للتصدي للإجراءات التجارية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولفتت المجلة إلى أن الخطة جاءت ضمن وثيقة من 173 صفحة، أعدها مسؤولون في المفوضية الأوروبية وقالت إنها تتضمن أيضا توصية بتشديد الإجراءات على الشركات التكنولوجية الأميركية العملاقة مثل غوغل و"أمازون" و"أبل" و"فايسبوك" وغيرها.

المجلة أضافت إن الوثيقة تحث الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين على إنشاء "صندوق مستقبلي أوروبي" من أجل الاستثمار في الشركات الأوروبية الواعدة، موضحة أن القيمة المطروحة لهذا الاستثمار تتخطى 100 مليار دولار.

وقالت المجلة إن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز القدرة التنافسية لدى أوروبا مع الشركات التكنولوجية الأميركية والصينية العملاقة، كما كشفت أن الوثيقة تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة.

أما بالنسبة للصين، فطرحت الوثيقة تشديد الإجراءات من أجل منع الشركات الصينية من المشاركة في المناقصات في أوروبا، وكذلك فرض غرامات على الشركات الصينية بسبب الدعم الذي تحصل من الحكومة الصينية.

المجلة تابعت قائلة إن الوثيقة تضمّنت خُططًا لإصدار قوانين خلال النصف الثاني من عام 2020 المقبل، تضع قيودًا على ما ينشر على مواقع التواصل الإجتماعي والمنصات الإلكترونية.

وأوضحت المجلة أن الوثيقة تطالب بقواعد شفافية جديدة على الإعلانات السياسية التي تنشر إلكترونيًا.

وفي الوقت نفسه، أشارت المجلة إلى أن الخطة تحتاج إلى موافقة رئيسة المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي وجميع دول الاتحاد الأوروبي.

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