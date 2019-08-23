23/08/2019

مستوطن صهيوني يرفع العلم السعودي

بدأت نتائج التطبيع الذي تقوده السعودية مع كيان العدو تظهر بين أوساط المستوطنين، إذ رفع مستوطن صهيوني العلم السعودي في القدس المحتلة، مطالبا بالسماح له بزيارة المملكة.

واحتفت وزارة خارجية العدو بطلب مستوطنها، إذ نشرت مقطع فيديو له على حسابها على "تويتر" يوم أمس الخميس، في دلالة على تبنيها فكرة تبادل الزيارات بين السعوديين والصهاينة.

وقال المستوطن في الفيديو المتداول: "كلّي أمل أن يتحقق السلام مع السعودية وأتمكن من زيارتها فيما يتمكن السعوديون من زيارة إسرائيل".

وتستمر موجة التطبيع السعودية مع الاحتلال من خلال وجوه إعلامية أخذت على عاتقها ترويج التقارب مع العدو، على مرأى ومسمع من سلطات السعودية.

يشار إلى أنه منذ صعود ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ازداد التطبيع السعودي مع العدو، وشهدت الأشهر الماضية الحديث عن لقاءات وزيارات تطبيعيّة بين الطرفين.

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