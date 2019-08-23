عين على العدو

مستوطن صهيوني يرفع العلم السعودي

23/08/2019

مستوطن صهيوني يرفع العلم السعودي

بدأت نتائج التطبيع الذي تقوده السعودية مع كيان العدو تظهر بين أوساط المستوطنين، إذ رفع مستوطن صهيوني العلم السعودي في القدس المحتلة، مطالبا بالسماح له بزيارة المملكة.

واحتفت وزارة خارجية العدو بطلب مستوطنها، إذ نشرت مقطع فيديو له على حسابها على "تويتر" يوم أمس الخميس، في دلالة على تبنيها فكرة تبادل الزيارات بين السعوديين والصهاينة.

وقال المستوطن في الفيديو المتداول: "كلّي أمل أن يتحقق السلام مع السعودية وأتمكن من زيارتها فيما يتمكن السعوديون من زيارة إسرائيل".

وتستمر موجة التطبيع السعودية مع الاحتلال من خلال وجوه إعلامية أخذت على عاتقها ترويج التقارب مع العدو، على مرأى ومسمع من سلطات السعودية.

يشار إلى أنه منذ صعود ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ازداد التطبيع السعودي مع العدو، وشهدت الأشهر الماضية الحديث عن لقاءات وزيارات تطبيعيّة بين الطرفين.

 

إقرأ المزيد في: عين على العدو

الجيش الإسرائيلي يطلق برنامجًا أدبيًا إلزاميًّا للقادة‎

16/10/2019

الجيش الإسرائيلي يطلق برنامجًا أدبيًا إلزاميًّا للقادة‎
غانتس وكوخافي سيلتقيان بمصادقة نتنياهو

16/10/2019

غانتس وكوخافي سيلتقيان بمصادقة نتنياهو
جيش العدو يستعدّ لعودة الجيش السوري وحزب الله إلى الحدود‎

16/10/2019

جيش العدو يستعدّ لعودة الجيش السوري وحزب الله إلى الحدود‎
القناة "13" الإسرائيلية: الانسحاب الأميركي من سوريا عزل "إسرائيل" مقابل إيران والأسد 

16/10/2019

القناة "13" الإسرائيلية: الانسحاب الأميركي من سوريا عزل "إسرائيل" مقابل إيران والأسد 
شركة اسرائيلية تزوّد الجيش الأميريكي بمنظومة "دفاع"

15/10/2019

شركة اسرائيلية تزوّد الجيش الأميريكي بمنظومة "دفاع"
"يديعوت": نتنياهو يخطّط للسفر إلى اليابان‎ بتوقيت حسّاس

15/10/2019

"يديعوت": نتنياهو يخطّط للسفر إلى اليابان‎ بتوقيت حسّاس
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني