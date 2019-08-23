23/08/2019

إحباط محاولة تهريب مخدرات الى السعودية عبر قطع سيارات!

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بيان أنه بتاريخ 11/4/2019 ضبطت كمية من حبوب الكبتاغون في مطار رفيق الحريري الدولي عددها حوالي 61000 حبة، موضبة داخل قطع للسيارات، ومعدة للتهريب إلى السعودية.

وتابعت أنه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية تم الاشتباه بشخص من الجنسية السورية، تبين انه المتورط الأساسي في عملية التهريب".

وقالت: "نتيجة التنسيق بين هذا المكتب وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تبين أن المشتبه به قام بتبديل مكان إقامته بعد احباط العملية، وتوارى عن الأنظار داخل مخيم البداوي، وأقدم على تغيير رقم هاتفه والرقم المستخدم في عملية التهريب".

وبتاريخ 19/8/2019، قامت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي ومكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال برصده وتعقبه بعد استدراجه إلى محلة الميناء-طرابلس، وتمكنت من توقيفه ويدعى: م.هـ (مواليد عام 1991، سوري)، وبتفتيشه عثر معه على الهاتف المستخدم في عملية التهريب.

واكدت أنه بالتحقيق معه اعترف بقيامه بعملية التهريب بالاشتراك مع آخرين من الجنسية السورية، وبكيفية توضيب المخدرات داخل قطع السيارات بعد قصها وإعادة تلحيمها، كما اعترف باستخدامه هوية سورية مزورة بغية استخدامها لشحن المخدرات وأرقام هواتف أمنية خاصة بالعملية، كما تبين انه مطلوب للقضاء.

وأودع الموقوف مع المضبوط القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين.

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