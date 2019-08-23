العالم

كوريا الشمالية تحذّر الولايات المتحدة من‭ ‬الحسابات الخاطئة

23/08/2019

كوريا الشمالية تحذّر الولايات المتحدة من‭ ‬الحسابات الخاطئة

أكد وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو أن بلاده مستعدة للحوار أو المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وحذّر الوزير الولايات المتحدة من‭ ‬الحسابات الخاطئة المتمثلة في استمرار فرض العقوبات ضد بلاده.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة النشاطات النووية لكوريا الشمالية عن كثب وهي ملتزمة بمواصلة المحادثات الدبلوماسية مع بيونغ يانغ.

وقال وزير الحرب الأمريكي مارك اسبر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أنه لا يثق بزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون، مؤكدًا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتفاق يمكن التحقق منه مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي.

هذا وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمتين مع كيم جونغ أون، لكنه لم يتوصل بعد إلى اتفاقات ملموسة بشأن مسألة نزع السلاح النووي.

 

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