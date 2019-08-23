فلسطين

خطة صهيونية لترحيل الغزيين.. والمطلوب وحدة فلسطينية بوجه مشاريع التهجير

23/08/2019

خطة صهيونية لترحيل الغزيين.. والمطلوب وحدة فلسطينية بوجه مشاريع التهجير

غزة - العهد

لم يستغرب الشاب الفلسطيني أسعد أبو شريعة من سعي الاحتلال الصهيوني إلى تهجير سكان قطاع غزة، خصوصا أن الاعتداءات الصهيوني اليومية على الفلسطينيين لم تتوقف من أجل لتهجيرهم عن أرضهم.

وقال أبو شريعة إن هذا المخطط هو جزء من المخطط الصهيوني الساعي لإفراغ الأرض الفلسطينية"، لافتا إلى أن "الانقسام الفلسطيني المستمر منذ سنوات دفع الاحتلال الصهيوني إلى طمس ملامح القضية الفلسطينية".

وأضاف أن "الخطورة اليوم تكمن في أن هناك إصرارًا من فريق السلطة الفلسطينية على المضيّ قدمًا بالإتفاقيات مع الاحتلال الصهيوني على الرغم من كل ما يتحدثون عنه عن سحب الاعتراف ووقف العمل في برتوكول باريس الاقتصادي وغيره"، مشيرا إلى ان خطة السلام الامريكية التي تعرف باسم "صفقة القرن" تهدف بالأساس إلى تصفية الوجود الفلسطيني كاللاجئين والقدس والاونروا وغيرها من القضايا.

وشدد على أن إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة هي الخيار الوحيد لإفشال كل المخططات الامريكية والإسرائيلية لتصفية القضية الوطنية، مطالبا بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال مهما كان حجم الخسارة.

 الانقسام بوابة المشاريع التصفوية

بدورها، رأت مريم أبو دقة أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل منذ عقود على تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، فكان الانقسام هو البوابة الرئيسية لإدخال المشاريع التصفوية، مشيرة إلى المعاناة التي يعانيها سكان غزة من تردي كل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية جراء الانقسام الفلسطيني وتواصل الحصار".

وعولت أبو دقة على الوحدة الوطنية من أجل مواجهة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية، وقالت : "الوحدة دائما هي التي تحقق النصر، وتحمي الشعب ومؤسساته"، معتبرة ان استمرار الانقسام يصب في مصلحة الإسرائيليين.

معدلات البطالة.. رقم كارثي

وبحسب خبراء، فإن اقتصاد قطاع غزة وصل منذ سنوات لحالة الموت السريري، إلا أنه وصل في المرحلة الحالية إلى الرمق الأخير من حالة الموت السريري.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية في غزةماهر الطباع أن معدلات البطالة في العام 2018 وصلت إلى نحو 52%، وهو رقم كارثي وغير مسبوق في قطاع غزة وفي فلسطين عموما، ولم تصل إليه أي مدينة فلسطينية في يوم من الأيام، بينما وصل عدد العاطلين من العمل إلى نحو 300 ألف عاطل، مضيفاً: "لم نصل إلى هذه الأرقام حتى في عام 2014، وهو عام الحرب الإسرائيلية على القطاع".

وتابع : "ارتفعت نسبة البطالة بين فئات الشباب والخريجين، ووصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي لنحو 69%"، مشيرا إلى أن حسومات رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة انعكست على حالة السيولة النقدية وانعدام القدرة الشرائية، ما أثر على حجم الشيكات المرتجعة، والتي وصلت قيمتها إلى قرابة 86 مليون دولار خلال العام الماضي.

إقرأ المزيد في: فلسطين

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون الاقصى‎

16/10/2019

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون الاقصى‎
"عين سامية" في خطر

15/10/2019

"عين سامية" في خطر
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحراسة من قوات الاحتلال

15/10/2019

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحراسة من قوات الاحتلال
حماس: تصريحات اشكنازي إقرار جديد بقدرة المقاومة في غزة

15/10/2019

حماس: تصريحات اشكنازي إقرار جديد بقدرة المقاومة في غزة
الغموض يكتنف مصير الاسير الفلسطيني سامر عربيد

15/10/2019

الغموض يكتنف مصير الاسير الفلسطيني سامر عربيد
"حماس": لحل سريع لأزمات المنطقة والحفاظ على وحدة سوريا

15/10/2019

"حماس": لحل سريع لأزمات المنطقة والحفاظ على وحدة سوريا
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني