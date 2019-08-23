23/08/2019

اصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة

غزة - العهد

أُصيب شاب فلسطيني في ساعات الفجر الأولى برصاص قوات الاحتلال "الاسرائيلي" قرب السياج الأمني في المناطق الحدودية شرقي قطاع غزة المحاصر.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنه بعد حصولها على الضوء الاخضر بتنسيق من الصليب الاحمر انتشلت طواقمنا اصابة واحدة في الاطراف السفلية من منطقة شرق غزة ونقلته لمستشفى الشفاء.

وزعمت القناة 13 في تلفزيون العدو أن الشاب الفلسطيني كان يحمل عبوة ناسفة وقنابل يدوية، وأنه ألقى قنبلة على قوات الاحتلال. في حين، ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" (واينت) أن الشاب اقترب من الجدار وحاول "التسلسل" إلى الجهة المقابلة، قبل أن يطلق النار على قوة تابعة لجيش الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال في بيان صدر عنه إنه "تم رصد مسلحًا فلسطينيًا يقترب من السياج المحيط وبدأ بإلقاء قنابل يدوية على جيش الاحتلال ورد الاخير باطلاق النار عليه".

على صعيد آخر، أشارت القناة 12 الصهيونية إلى أن السفير القطري محمد العمادي دخل إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر بيت حانون فجر اليوم حاملًا مبلغًا يقدر بـ30 مليون شيكل (قرابة 8 ملايين دولار ونصف) كدفعة من أموال المنحة القطرية المخصصة للقطاع، بعد الموافقة "الإسرائيلية" على تحويله.

ويشهد قطاع غزة حالة من التوتر منذ أسابيع، اذ شهد عدة عمليات تصعيد "إسرائيلية" وإطلاق صواريخ فلسطينية على مناطق محاذية للقطاع، كان آخرها شن طيران الاحتلال "الإسرائيلي" ليل الأربعاء الخميس، عدة غارات على موقع لـ"كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس" في غزة.

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