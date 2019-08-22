22/08/2019

كتائب حزب الله العراق للأمريكيين: كل تحصيناتكم تحت مرمى صواريخنا

حمّلت كتائب حزب الله العراق الأميركيين مسؤولية ما جرى من استهداف للمواقع العسكرية العراقية. كما وجهت الكتائب إنذاراً نهائياً للعدو الأمريكي بأن أي إستهداف جديد ستكون عاقبته رداً قاصماً قاسياً.

وأكدت الكتائب في بيانها أن الحصون التي يتحصن بها الجنود الامريكيين لن تحميهم فجميعها تحت مرمى صواريخنا. وأشارت إلى أنه إذا بدأت المواجهة فلن تنتهي إلاّ بإخراجكم من المنطقة بشكل نهائي.

وقالت الكتائب "ليس مستبعداً أن يخطط الأميركيون للقيام بعمليات تصفية للمجاهدين واستهداف للرموز الوطنية".

واكدت كتائب حزب الله العراق أنها تعلم أن الأميركيين يخططون لشن هجمات أخرى بشكل مباشر أو بدفع الصهاينة لارتكابها.‎

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