22/08/2019

انضمام أسيرين الى قافلة الاسرى المضربين عن الطعام في السجون الصهيونية

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون "الاحتلال الصهيوني" ضد اعتقالهم الإداري المستمر والعزل الانفرادي، ارتفع إلى 10 أسرى بعد انضمام أسيرين جديدين خلال الأيام الماضية، مع استمرار تدهور صحة المضربين.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر في بيان صحفي، أن أسيرين التحقا مؤخرًا بقافلة الأسرى المضربين، هما الأسير المعزول أنس سعد عواد (32 عامًا) من سكان نابلس، ويخوض الإضراب منذ 14 يومًا احتجاجًا على استمرار اعتقاله الإداري وعزله انفراديًا منذ أحداث سجن "النقب" في مارس الماضي.

وأشار الاشقر الى ان الأسير عواد اعتقل بتاريخ 28/3/2018 وصدر بحقه قرار اعتقال إداري وجدد له 3 مرات متتالية، وخلال أحداث "النقب" قبل 5 شهور، تم عزله بعد الاعتداء عليه بشكل وحشي بحجة أنه حاول تنفيذ عملية طعن ضد سجان، ويعاني ظروفًا قاسية داخل العزل، ويتعرض للإهانة والتنكيل والحرمان من كافة الحقوق الإنسانية.

بينما التحق الأسير المقدسي المعزول إياد حسنى بزيع (33عامًا) من مخيم قلنديا بالإضراب منذ 14 يومًا، احتجاجًا على عزله منذ 5 شهور، واستمرار اعتقاله الإداري منذ 22 شهرًا متواصلة.‎

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