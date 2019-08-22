العالم

روحاني: أمريكا هُزمت في المنطقة ونحن من ربحنا في الميدان

22/08/2019

روحاني: أمريكا هُزمت في المنطقة ونحن من ربحنا في الميدان

أكد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني أنه في حال مقارنة المنظومة الجديدة الخاصة بالدفاع الجوي مع نظيراتها الاجنبية، فهي اكثر قوة من منظومة اس 300 وقريبة من مستوى اس 400.

وفي كلمة له اليوم خلال الاحتفاء بذكرى "اليوم الوطني للصناعة الدفاعية" ومراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية ، قال روحاني إن الانجازات المحققة في مجال الصناعات الدفاعية للبلاد التي يتم الكشف عنها سنويا هي جهود الطاقات البشرية في إيران والمسؤولين القائمين على هذه الصناعات لحرصهم على إدخال البهجة في قلب الشعب الايراني بفضل جهودهم المتفانية.

وشدّد الرئيس الإيراني على أن الادارة الامريكية خطّطت لمؤامرة جديدة، قبل عامين، ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وشنت في هذا السياق حروبًا نفسية وسياسية واقتصادية ضد البلاد، مشيرًا الى أن هذه المؤامرات لم تنجح في ثني الشعب الايراني عن مواصلة دربه نحو التقدم والازدهار، بل استطاع الشعب أن يواجه هذه المخططات بقوة وحسم.

ولفت روحاني الى أن أمريكا بدأت ضغوطها الاقتصادية ضد ايران منذ العام الماضي وعبر انسحابها من الاتفاق النووي، واصفًا الانسحاب من هذا الاتفاق بأنه "نقض للعهود وانتهاك القانون والضوابط الدولية وارهاب اقتصادي".

وأضاف "أمريكا اختارت لنفسها العزلة والتنكيل الدولي لحساب مزاعمها الرامية الى تضييق الخناق على ايران، واعلنت بانها ستنقض العهود وتنتهك القوانين الدولية وتمارس الضغوط على الشركات الاجنبية، على امل تحقيق مآربها في غضون اشهر قليلة، وأردف "الشعب الايراني وعلى الرغم من الظروف العصيبة التي مرّ بها خلال العام الماضي استطاع بفضل وعية وحكمته ان يصمد ويُقاوم الحظر الذي اشتدّت وتيرته اكثر من أيّ وقتٍ مضى خلال العام الحالي".

 

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