22/08/2019

"الجهاد الإسلامي" لـ"العهد": العدو لن يستطيع إنهاء أيّة معركة قادمة مع المقاومة

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أحمد المدلل لموقع "العهد الإخباري" أن استمرار الحصار الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة سيدفع الشعب الفلسطيني للانفجار في وجه الاحتلال الاسرائيلي.

وعن التصعيد الاسرائيلي، أشار المدلل الى أن "العدو الصهيوني لا يحتاج إلى مبررات لعمليات التصعيد في القطاع فإجرامه مستمر ومتواصل ضد أبناء شعبنا، ولكن العدو يعلم جيدا أن امكانيات المقاومة قد تطورت كثيرا، وإن كان هو من سيبدأ المعركة لن يستطيع هو ينهيها وهو سيكون الخاسر الوحيد في أي معركة قادمة".

وشدد القيادي في حركة "الجهاد الاسلامي" أن المقاومة الفلسطينية على أتم الجهوزية للرد على أي عدوان اسرائيلي ضد القطاع.

وفيما يتعلق بالتهديدات الاسرائيلية، قال المدلل إن "التهديدات تعودنا عليها كفلسطينيين في ظل العملية الانتخابية الصهيونية لأن القادة الصهاينة مجرمين يتسلقون على الدرب الفلسطيني باتجاه الفوز في البازار الانتخابي الصهيوني، لكن لن تعطيهم المقاومة الفرصة أن يتسلقوا على الدم الفلسطيني والمقاومة سترد على أي عدوان صهيوني ضد أبناء شعبنا مهما كانت الامور".

وختم حديثه قائلًا "نحن أمام كل الاحتمالات ولا نأمن جانب العدو الصهيوني، دائما نواياه خطيرة لكن رد المقاومة سيكون أقوى من العدو الصهيوني".

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