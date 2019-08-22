22/08/2019

"حماس" تدين اتهام الباراغواي لها بالإرهاب

استنكرت حركة "حماس" اليوم بشدّة قرار رئيس جمهورية الباراغواي بتصنيفها كحركة إرهابية دولية.

وأكدت "حماس" في بيان لها أن مثل هذه القرارات، إلى جانب أنها تخالف القوانين الدولية التي كفلت للشعوب الحق بمقاومة الاحتلال والعدوان بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الكفاح المسلح والذي أكدته الأمم المتحدة في قرارها A/RES/37/43، فإنها لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بل وتضر بالعلاقات الطيبة بين شعبينا.

وشددت الحركة على أن مثل هذه القرارات تعزز الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود ضد شعبنا الفلسطيني، وتمدّه بالغطاء اللازم للاستمرار في جرائمه والفلتان من العقاب المطلوب.

وأوضحت أن حركة "حماس"، هي حركة مقاومة فلسطينية، تناضل من أجل حرية واستقلال شعبها، مؤكدةً أنها لا تعادي أحدا من الشعوب، وأن صراعها مع الاحتلال الإسرائيلي فقط.

وطالبت في الختام دولة الباراغواي بـ"التراجع الفوري عن هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات لدعم نضال الشعب الفلسطيني في سبيل نيل حريته واستقلاله وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ولا سيما أن الشعب الفلسطيني يحمل كل معاني الاحترام والتقدير لدولة الباراغواي وشعبها".

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