22/08/2019

نائب فلسطيني: المقاومة المسلحة ضد الاحتلال هي الطريق لتحرير الأقصى

أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس" يونس الأسطل أن المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الصهيوني هي الطريق لتحرير المسجد الأقصى وفلسطين، مشيرًا إلى أن الجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق المسجد الأقصى ستعجّل في نهايته وزواله.

وقال الأسطل في تصريح صحفي:"عبر نصف قرن من الزمان على إحراق الاحتلال للأقصى، لم تتوقف جرائمه ضد المسجد، ولكنهم في السنوات الأخيرة يسابقون الزمن في الوصول للأسطورة التي تقول إن المسيح المخلص للصهاينة لن يظهر إلا إذا أقاموا الهيكل مقام الأقصى، ومن هنا فإن اقتحام باحاته ومحاولة اقتسامه زمانيًا ومكانيًا عن طريق الهيمنة عليه، هدفه تحقيق تلك الخرافة التي لا أساس لها من الصحة".

وأضاف الأسطل:"بدون المقاومة المسلحة سيظل اليهود ماضين في هذا الإجرام إلى نهاياته، ولكني جد متفائل أن هذا الاجرام بحق المسجد الأقصى يصب الزيت على نار المقاومة والانتفاضة، وبناء عليه فهو سيصبّ في التعجيل لنهاية الاحتلال".

وأوضح الأسطل أن الجرائم التي يمارسها الاحتلال في المسجد الأقصى تستفز كل من كان في نفسه آدمية، وأضاف "كيف بشباب الإسلام الذين وُصفوا بأنهم الطائفة المنصورة في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس".

وطالب الأسطل كل الفلسطينيين بالمرابطة في المسجد الأقصى، كما دعا الشعوب العربية والإسلامية إلى دعم صمود أهالي القدس أمام العدوان الصهيوني المستمر بحق المسجد الأقصى والقدس المحتلة.



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