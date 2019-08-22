22/08/2019

سان جرمان يرفض عرضًا مغريًا من ريال مدريد

واصل باريس سان جرمان الفرنسي رفضه للعروض التي يقدمها ناديي ريال مدريد وبرشلونة لضم نجمه البرازيلي نيمار، وآخر عروض الملكي المغرية تضمنت التخلي عن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والويلزي غاريث بايل والكولومبي خميس رودريغيز إضافة لمئة مليون يورو لضم نيمار داسيلفا إلا أن بطل فرنسا رفض العرض المدريدي.

ميسي وسيميدو يعودان لبرشلونة

من جهته، عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والدولي البرتغالي نلسون سيميدو إلى تمارين نادي برشلونة الذي يستعد لاستقبال ريال بيتيس السبت في الجولة الثانية من الليغا بعد شفائهما من الإصابة.

كونتي يريد ضم فيدال

بدوره، يضغط المدير الفني لانتر ميلان الإيطالي انطونيو كونتي للتعاقد مع لاعب الوسط التشيلي ارتور فيدال لاعب برشلونة لتعزيز صفوفه للموسم المقبل.

مان يونايتيد يجهز 75 مليون جنيه استرليني لضم سانشو

الى ذلك، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر يونايتيد وضع المبلغ الذي جناه من التخلي عن البلجيكي رومالو لوكاكو والبالغ 75 مليون جنيه استرليني تحت تصرف المدير الفني النروجي اوليغنار سولسكايار للتعاقد مع مهاجم بروسيا دورتموند الإنجليزي جادن سانشو الذي رفعت إدارة الدورتموند قيمة راتبه الأسبوعي لـ190000 جنيه استرليني بهدف قطع الطريق على كبار إنجلترا الطامحين لضم الموهبة الإنجليزية.

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