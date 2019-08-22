22/08/2019

خلال أسبوع.. الاستخبارات العراقية تخترق وتفكك خلية إرهابية ثانية

اعلنت وزارة الدفاع العراقية عن اختراق وتفكك خلية إرهابية ثانية خلال اسبوع في الرمادي.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن "مديرية الاستخبارات العسكرية في شعبة استخبارات الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٩ تمكنت من تفكيك أحد الخلايا الإرهابية في محافظة الانبار".

وأضاف أن "العملية الامنية اسفرت عن القاء القبض على الرؤوس الست المدبرة والمخططة لتكوين الخلية الارهابية"، مبيّنًا أن "هذه الخلية كانت تعمل على شكل مجاميع صغيرة لضمان صعوبة اختراقها في مناطق جزيرة الرمادي والبو ذياب والجريشي بالانبار".

واشار الى أن "جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض أصولية وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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