العالم

خلال أسبوع.. الاستخبارات العراقية تخترق وتفكك خلية إرهابية ثانية

22/08/2019

خلال أسبوع.. الاستخبارات العراقية تخترق وتفكك خلية إرهابية ثانية

اعلنت وزارة الدفاع العراقية عن اختراق وتفكك خلية إرهابية ثانية خلال اسبوع في الرمادي.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن "مديرية الاستخبارات العسكرية في شعبة استخبارات الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٩ تمكنت من تفكيك أحد الخلايا الإرهابية في محافظة الانبار".

وأضاف أن "العملية الامنية اسفرت عن القاء القبض على الرؤوس الست المدبرة والمخططة لتكوين الخلية الارهابية"، مبيّنًا أن "هذه الخلية كانت تعمل على شكل مجاميع صغيرة لضمان صعوبة اختراقها في مناطق جزيرة الرمادي والبو ذياب والجريشي بالانبار".

واشار الى أن "جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض أصولية وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني