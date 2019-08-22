22/08/2019

مدرب النجمة سعيد بتدريب النبيذي ويأمل بحصد الألقاب

أعرب المدير الفني المصري لنادي النجمة محمد عبد العظيم عن سعادته بتولي الإشراف على تدريب النادي البيروتي الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة، وهو نادي ألقاب محلية وعربية حسب عبد العظيم، الذي أثنى على عمل رئيس النادي واللجنة الفنية والحيوية والنشاط الذي يتمتعان به، مشيرًا إلى أنه يأمل بتحقيق النتائج الإيجابية والألقاب بمساندة الجمهور.

ولفت إلى أنه لا يوجد لديه لاعب أساسي وآخر احتياط بل الملعب وجدية ومستوى اللاعب هي المعايير التي تضع اللاعب في التشكيلة الأساسية.

البرج يغض النظر عن التعاقد مع البرازيلي جنيور

من جهته، غضّ الجهاز الفني لنادي البرج النظر عن التعاقد مع المدافع البرازيلي جنيور ديسانتوس لخلل يعانيه في الركبة.

علمًا بأن الجهاز الفني للأصفر تعاقد مع الغاني ستيفان سارفو ويختبر عددًا من الأجانب قبل انطلاق الدوري الشهر المقبل.

مهدي فحص يغيب لستة أشهر

الى ذلك، خضع لاعب وسط العهد مهدي فحص لجراحة ناجحة في الركبة جراء إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب اللاعب الخلوق لمدة لا تقل عن ستة أشهر عن بطل لبنان.

يذكر أن فحص غاب غالبية الموسم المنقضي جراء إصابته بالرباط الصليبي في الركبة الأخرى.

إقرأ المزيد في: رياضة