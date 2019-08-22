22/08/2019

إصابة طائرة اسرائيلية بنيران صديقة

تسبّبت حادثة إطلاق النار من قبل جنود صهاينة من لواء المظليين في جيش العدو باتجاه طائرة اسرائيلية كانت تُحلّق في الجولان المحتل بصدمة بين جهات كبيرة في الجيش بشكل عام وفي قيادة المنطقة الشمالية بشكل خاص.

وبحسب إعلام العدو، ظنّ الضباط الصهاينة الكبار في البداية أن الأمر يتعلق بمزحة، الى أن وصل اليهم فيلم يُظهر الجنود راكعين على الارض ويطلقون النار باتجاه الطائرة.

موقع "والاه" أفاد بناءً على التحقيق الأولي أن الجنود لاحظوا الطائرة التي تحلق في السماء بشكل مشبوه، فأخبروا غرفة العمليات، إلّا أنه وبعد وقت قصير على تبليغ سلاح الجو بهذه الحادثة، قرّر الجنود إطلاق النار باتجاه الطائرة "المشبوهة" التي وفق تقديرهم جاءت من جهة الشمال – سوريا.

وبحسب الموقع، أُصيب جسم الطائرة برصاصتين، فيما تبيّن من التحقيق أن عدة سنتمترات فصلت بين الإصابة وخزان الوقود.

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