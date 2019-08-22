العالم

"واشنطن بوست": ترامب أثار الفوضى في البيت الأبيض بعد قضية "غرينلاند"

22/08/2019

"واشنطن بوست": ترامب أثار الفوضى في البيت الأبيض بعد قضية "غرينلاند"

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ان "مواقف الرئيس دونالد ترامب خلال الأيام الماضية تعكس حالة فوضى داخل البيت الأبيض"، مشيرة إلى قراره المتعلق بإلغاء زيارته إلى الدنمارك بعد ان رفضت بيع "غرينلاند".

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن "هذه المواقف تؤكد ان ترامب غيَّر آرائه عندما رأى ان ذلك مناسبا، وأنه يستخدم كلماته دون مبالاة وبشكل مدمر".

وتحدثت الصحيفة عن التطورات المتعلقة برغبة ترامب شراء "غرينلاند" من الدنمارك، مشيرة إلى أن ترامب قال يوم الأحد الماضي إن "هذا الموضوع ليس من أولوياته".

الصحيفة لفتت إلى أنه بعد مرور 48 ساعة أعلن ترامب في تغريدة له عن إلغاء زيارته مقررة له إلى الدنمارك بسبب موقف رئيسة الوزراء الدنماركية  ميت فريدريكسن الرافض لبيع "غرينلاند".

وتابعت أن السفيرة الدنماركية لدى واشنطن كارلا ساند تفاجأت بهذا الموقف، خصوصا بعد ان غرّدت قائلة إن "الدنمارك مستعدة لإستقبال الرئيس الأميركي".

وأوضحت أن "ترامب أكد انه ألغى زيارته إلى الدنمارك، لانه مستاء من فريدريكسن وتصريحاتها حول موضوع "غرينلاند"".

وتطرقت الصحيفة إلى "مواقف ترامب حيال موضوع حيازة السلاح في الولايات المتحدة"، لافتة إلى أنه "تحدث عن تشديد الإجراءات في هذا الموضوع قبل أن تتغير لهجته خلال الأيام الأخيرة".

وأضافت أن "ترامب عاد يوم أمس الأربعاء ليتحدث عن رغبته بتشديد الإجراءات في موضوع حيازة السلاح".

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