22/08/2019

الولايات المتحدة وكيان العدو سيتعاونان لمساعدة دول الخليج‎

أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" أن كيان العدو والولايات المتحدة توصلا إلى إتفاق بأن التعاون بينهما لمساعدة دول ثالثة سيشمل أيضًا دول الخليج.

وبحسب "يديعوت"، جرى الإتفاق على ذلك بين وزير الخارجية الصهيونية يسرائيل كاتس ورئيس وكالة المساعدة الأميركية USAID مارك غرين.

وقالت وزارة الخارجية الصهيونية إن الحديث يدور عن خطوة إضافية على طريق تعزيز العلاقة القوية والثابتة بين الجانبين، مشيرة الى أن "هذا الإتفاق سيؤدي إلى تعزيز وتوسيع التعاون لمجالات إضافية ونشاطات مشتركة لمساعدة دولة ثالثة".

ووفق "يديعوت"، يقترح الإتفاق المبرم منصةً واسعة للتعاون في دول إفريقيا وأميركيا اللاتينية والبحر الكاريبي، في مجالات الأمن والغذاء والزراعة والمياه والري،التعليم والعلوم، إضافة الى السايبر.



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