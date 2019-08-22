فلسطين

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس

22/08/2019

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية غالبيتهم من محافظة جنين.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين بينهم أسرى محررون، وهم: قيصر انفيعات، ويوسف عمارنة، ونور مؤيد عمارنة، وإسلام جميل الشلبي، وبلال وليد هصيص.

كما جرى احتجاز خمسة آخرين وأٌفرج عنهم لاحقا وهم: شرف أبو بكر، وطاهر بدارنة، وأحمد صادق أبو بكر، ومحمود عطاطرة، وأمير الرزي.

وقد جرى اعتقال لمواطن من بلدة بيت ليد في محافظة طولكرم وهو لؤي راشد مصلح البالغ من العمر 19 عامًا، ومن محافظة الخليل اُعتقل المواطن عيسى مهدي الجعبري، إضافة إلى مواطنين آخرين من محافظة رام الله والبيرة وهما: ماجد فوالحة من بلدة سنجل، ومحمد حسين الغول البالغ من العمر 18 عامًا من بلدة سلواد.

كما اعتقل جيش الاحتلال أربعة مقدسيين من بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة، بينهم أسرى محررون، وهم: صالح أبو عصب، وأحمد سعد مصطفى، ومعاذ ناهد عبيد، وآدم بركات رشق البالغ من العمر 18 عامًا.

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