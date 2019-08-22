22/08/2019

"صوفان": قدرات "أنصار الله" العسكرية تتصاعد

تحدثت مجموعة "صوفان" للإستشارات الأمنية والإستخبارتية عن تنامي القدرات العسكرية لحركة "أنصار الله" اليمنية، بعد ان استهدفت حقل الشيبة النفطي في السعودية عبر اسخدامها 10 طائرات مسيرة محملة بالعبوات.

وأشارت المجموعة إلى أن "حقل الشيبة يبعد حوالي 1000 كيلومتر عن الحدود مع اليمن"، مضيفة ان الهجوم يؤكد تزايد قدرات الحركة منذ بدء العدوان على اليمن خلال آذار/مارس عام 2015.

واعتبرت أن العدوان على اليمن فاشل "بكافة المقاييس"، مضيفة أن "السعودية لم تحقق أي من الأهداف المعلنة للحرب، سواء كانت إعادة حكومة عبد ربه منصور هادي إلى الحكم أو هزيمة أنصار الله أو دحر نفوذ إيران".

ولفتت المجموعة إلى ان "الإنقسامات تزايدت بين السعودية والإمارات خلال الحرب، كما ان الحرب أدت إلى تزايد نفوذ إيران"، على حد تعبيرها.

وتابعت المجموعة أن "الرفض الأميركي للضغط على السعودية هو أحد أسباب فشل المساعي الأممية الهادفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن".

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