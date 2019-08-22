العالم

حاكم ولاية واشنطن ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية

22/08/2019

حاكم ولاية واشنطن ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية

انسحب مرشح ديمقراطي ثالث من الانتخابات التمهيدية لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، لينخفض بذلك عدد المتنافسين داخل الحزب الديمقراطي إلى 22 متنافس.

وأعلن حاكم ولاية واشنطن الأمريكية الديموقراطي جاي إنسلي مساء أمس الأربعاء انسحابه من الانتخابات التمهيدية لنيل بطاقة الترشيح الديموقراطية لخوض السباق الرئاسي.

وإنسلي هو ثالث مرشح ينسحب من الانتخابات التمهيدية الديموقراطية بعد إريك سوالويل وجون هيكنلوبر.

وحصل إنسلي، الحاكم التقدّمي للولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة، على رصيد منخفض في استطلاعات الرأي اي أقلّ من نصف نقطة مئوية من نوايا التصويت لدى الناخبين الديموقراطيين.

وقال إنسلي في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء "أصبح من الواضح الآن أنني لن أكون الخيار الرئيسي، لن أكون رئيسًا، لذلك أنا أنسحب من السباق".

ومنذ دخوله السباق الرئاسي في آذار/مارس جعل إنسلي من ملف حماية البيئة العمود الفقري لحملته الانتخابية.

ووفقًا لآخر استطلاعات الرأي فإنّ نائب الرئيس السابق جو بايدن يتصدّر نوايا التصويت لدى ناخبي الحزب الديموقراطي بنسبة 28,8% يليه السناتور بيرني ساندرز (16%) ثم السناتورة إليزابيث وورن (15,4%).

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